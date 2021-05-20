（北美通訊）加州旱情嚴重，多個縣進入乾旱緊急狀態，供水問題迫在眉睫。其中，在北加州索諾馬縣（Sonoma County）最大城市聖羅莎市（Santa Rosa），市議會要求居民節約用水百分之二十應對災情。

索諾馬縣在過去兩年持續乾旱，縣內主要水源俄羅斯河（Russian River）流域，水流量處於極低水平，自上月起一直處於緊急狀態。官員表示，縣內兩大主要湖泊—門多西諾河（Lake Mendocino）以及索諾馬河（Lake Sonoma），由年初起儲水量均處於低水平。

聖羅莎市呼籲民眾自發節約用水，涉及生活各項細節，包括整修漏水喉管、減少灌溉、改種耐旱植被，以及縮短沐浴時間、在刷牙時關掉水喉等等，市政府更向民眾派發用水效益較高的花灑頭等節水器具。市長羅傑斯（Chris Rogers）表示，民眾要通力合作應付災情：「只要每個人都改變小小習慣，就能大大改善情況，達至市內節省用水百分之二十的目標。」

根據美國乾旱監測，三藩市灣區多個縣市，目前處於中等程度的極端乾旱狀態。上星期，加州州長紐森（Gavin Newsom）擴大乾旱緊急狀態範圍，宣佈州內58縣中的41縣進入乾旱緊急狀態，並提出51億元（美元、下同）投資計劃，應對乾旱及改善水資源的調配。雖然馬林縣（Marin County）在乾旱緊急狀態縣名單之外，但他們亦於18日頒佈乾旱緊急狀態。馬林縣議會議長更形容災情為140年來最嚴重，馬林西部的乳製品工場及牧場大受影響，需要動用包括「加州災害援助」等的國家資金和資源應對。

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