原訂下月在新加坡舉行的「香格里拉對話」亞洲安全峯會，因當地疫情關係，主辦單位周四宣佈取消會議。

香格里拉對話原訂下月4日至5日在新加坡香格里拉酒店舉行，主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）周四發聲明表示，因新加坡確診病例上升及實施最新防疫措施，故決定取消會議，「新加坡本土病例上升，加上實施最新防疫措施，不能排除進一步限制，所有這些都帶來不確定性」。

這是連續兩年因疫情關係而未能舉行香格里拉對話，國際戰略研究所將計劃在下年年中舉行實體會議。新加坡國防部支持有關決定，形容情況雖然令人遺憾，但認為這是負責任的做法。受疫情影響，世界經濟論壇已決定取消原訂8月在新加坡舉行的特別年會。

再增41人感染 6宗源頭不明

新加坡衞生部公佈，當地周四新增41宗COVID-19感染個案，當中27宗屬本地感染，6宗源頭不明。當局亦披露過去兩周全國有176處公眾場所在過去兩周曾有感染者到訪，超過一半是餐飲場所，至今最大感染群組則是樟宜機場群組，截至周三累積95宗個案。

彭博社／路透社

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