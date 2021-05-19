（北美通訊）美國疾病控制及預防中心（CDC）更新防疫指引後，建議已接種疫苗者可「除罩」；但美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）上周決定，因為官員未全面接種疫苗，國會內議員仍需強制戴口罩。她的決定惹來一眾共和黨議員不滿，周二在眾議院內投票後，更齊齊「除罩」自拍，結果其中三人被罰款500元（美元、下同）。

周二投票後，曾表明不會接種疫苗的眾議員格林（Marjorie Taylor Greene），沒有戴上口罩與幾名黨友在議會內自拍合照，並把照片上傳社交媒體，寫道「讓你的臉重獲自由」（free your face）；在場也有其他共和黨議員沒有戴上口罩。

由於第二次無視口罩令，三名共和黨眾議員包括馬斯特 （Brian Mast）﹑米勒米克斯（Mariannette Miller-Meeks）及范杜恩（Beth Van Duyne）分別被罰款500元，另外7名共和黨議員則收到第一次警告。

馬斯特後來在Twitter吹噓指，他跟隨CDC指引，卻被佩洛西罰款，「一切均是與科學無關，是關於權力」；而范杜恩亦發文稱被罰款是「值得」，附帶一個烈火表情符號。馬斯特表示，他曾在議會內被民主黨人漫罵，指責沒有戴口罩的共和黨議員應感到羞恥，然而這名民主黨議員戴上口罩，馬斯特認不到她是誰。

議會內衝突反映兩黨對於防疫政策的分歧。佩洛西上周，表示不會放寬議會內口罩令，因眾議院仍有約25％成員未接種疫苗，一些共和黨人則聲稱自己曾染而有抗體，或表示根本不會接種疫苗。

CDC修訂了「口罩令」指引後，國會駐診醫生莫納漢（Brian Monahan）上周亦表示，將維持國會內「口罩令」，直到所有人完成接種疫苗為止，「從自然感染中復元，並不等於完成疫苗接種」。

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