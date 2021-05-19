美國最大燃料管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）執行長布朗特（Joseph Blount）周三首次公開承認，其公司已支付黑客440萬美元（3,432萬港元）贖金。

「殖民管道」最近遭勒索軟件攻擊，轄下油管系統被迫關閉六天，至上周五才恢復運作。華盛頓當局認為是俄羅斯境內網絡犯罪集團「黑暗面」（Darkside）所為。美國總統拜登其後簽署行政命令，加強聯邦政府及私人機構的網絡保安。

布朗特告訴《華爾街日報》，公司高層當時不肯定這次攻擊有多嚴重，亦不知需時多久才能重開管道。他經過慎重考慮後，決定付贖金，認為是為國家做了一件正確的事。他表示：「我知道，這是極度爭議的決定。我沒有掉以輕心。我承認，看到錢給了那種人，我覺得很不舒服。」

報道引述知情人士報道，贖金以加密貨幣比特幣（bitcoin）支付，共約75枚。公司之後收到解鎖軟件，但解鎖後仍不足以即時全面恢復管道運作。

美國《華爾街日報》

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