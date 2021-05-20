南太平洋島國薩摩亞上月大選後，在野黨領袖菲亞梅（Fiame Naomi Mataafa）極有可能成為該國首名女總理，她指上任後會擱置與中國價值1億美元（約7.8億港元）的港口發展計劃，形容計劃將令該國對華的沉重外債百上加斤。

薩摩亞上月舉行大選，執政長達20年的現任總理圖伊拉埃帕（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）所屬政黨失去國會多數，執政黨其後入稟法院挑戰選舉結果，但最高法院周一裁定選舉結果有效，意味菲亞梅將成為新總理，最快周五可上任。

稱新港口沒有需要

菲亞梅曾在圖伊拉埃帕的政府擔任副總理，去年加入在野黨陣營。她指薩摩亞是小國，其港口及機場應是滿足本國需求，難以想像國家需要與中方合作計劃中的大型港口，並指出選民重視國家對中國債務高企的問題。

薩摩亞人口約20萬，對華債務約1.6億美元（約12.4億港元），相當於該國外債總數的40%，中國也是薩摩亞最大債主，但兩國在韋尤蘇灣（Vaiusu Bay）興建新港口的計劃引起社會極大爭議，亦有聲音憂慮新港口可能變成軍事設施，影響薩摩亞與美國的關係。

盼與中美保持良好關係

韋尤蘇灣港口方案本來已進入最後階段磋商，預定在薩摩亞結束封關後施工，但中國及薩摩亞均未公佈資金安排細節。菲亞梅強調希望與中國及美國保持良好關係，但政府應先滿足其他需求。

東南歐國家黑山2014年與中國企業合作，改善國內高速公路基建，中方向黑山提供10億歐元（約94.5億港元）貸款，今年開始償還利息。然而黑山政府正因疫情導致收入減少，致出現還款困難，政府上月向歐盟求助，但歐洲表明不會為第三國還債。

路透社

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