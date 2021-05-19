2013年，俄羅斯宣佈拘捕和驅逐當地美國大使館三秘福格爾（Ryan Foyle），指他試圖在當地招募間諜，並展示他的假髮、太陽眼鏡、瑞士軍刀和舊款諾基亞（NOKIA）手機等道具，當時傳媒輿論紛議論美國間諜技術落後，但在這方面的專家康奈利（化名）眼中，取笑者不知道背後的反截聽追蹤技術。

康奈利原任職中情局科技處，現於一家製作間諜道具的承辦公司工作。她指福格爾的舊款手機其實內藏「秘密通訊」裝置，他也有攜帶防追蹤的射頻識別（RFID）防護套。

美無法破解華特製三星

前年美軍前情報軍官馬洛里（Kevin Mallory）因串謀賣機密給中國罪成，判監20年，案中檢察官也有展示他的假髮和假鬚，但康奈利指重點是中方情報人員給他的特製三星手機精密異常，聯邦調查局人員就算複製整部手機的檔案，也找不到儲存機密的秘密分割區，要他供出才找到。她並指中方給他多瓶假血，但不透露有何用途。

康奈利指由於各國都有先進的截取監控互聯網技術，今時今日從事間諜秘密活動都會透過特別渠道通訊，一方面使用像福格爾和馬洛里的特製加密通訊器材，另一方面由特種部隊潛入，在石頭或建築物等物件暗藏收發器，特工要走近無線啟動收發器，然後將加了密的訊息傳到監察中心。

美國《新聞周刊》