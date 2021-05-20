全球多地因應越來越多人已接種疫苗，正研究推出「疫苗護照」方便已接種人士出國。日本傳媒報道，當局正考慮由地方政府發出疫苗接種證書，並可能引入電子針卡。而加拿大一項民調顯示，約3/4受訪者贊成在旅遊方面引入疫苗護照，但普遍不同意應用於餐廳堂食。

日本或引入電子針卡

日本近期開始加快疫苗接種，並在疫情較嚴重的東京和大阪開設大規模接種中心，估計東京每周可額外接種約5萬劑疫苗，兩地首周預約已經滿額。日本政府期望最終增至每天可注射100萬劑疫苗。

時事通信社報道，政府正研究由市町村發行書面疫苗證書，方便民眾出國。共同社則指內閣官房長官加藤勝信將領導小組討論推行電子針卡，初步計劃發行手機應用程式，讓國民可在辦理登機手續及入境他國時，在手機屏幕出示已接種疫苗的二維碼，日後亦可能擴大至黃熱病疫苗。現行的紙本針卡也會保留。

加國官員促保障私隱

加拿大總理杜魯多早前表示，與其他國家制訂疫苗證明協議屬合理安排，兩名加拿大官員透露，當局已展開相關磋商，魁北克省亦正試行向已接種人士發送手機二維碼。

現時加拿大約有46%人口已接種首劑疫苗。民調機構EKOS在4月至5月進行的調查發現，約3/4人贊成在旅遊時引入某種形式的疫苗證明，但只有約40%受訪者同意用於餐廳堂食。加拿大私隱專員周三表示，假如當局引入疫苗護照，應同時提供嚴謹指引，形容在干涉公民私隱前必須經過審慎考慮。

現時歐盟正研究推行以二維碼為基礎的電子針卡，英國則會自行推出手機應用程式，並與紙本針卡雙軌並行。

路透社/中央社/共同社/日本放送協會

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