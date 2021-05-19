（北美通訊）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）被指長期忽視記者提問、拒絕接受訪問，甚至私下藏有「敵視」記者及政客名單。

美國《大西洋雜誌》（The Atlantic）周一刊登文章指，賀錦麗和其團隊經常無視記者，曾多次拒絕接受訪問，並把一些「不了解她」或「不欣賞她生活體驗」的記者和政治人物，另列名單記錄。文章指，賀錦麗特別不喜歡被人用「謹慎」（cautious）來描述她，其助手也會留意相關詞語如「小心」（careful）、「警惕」（ guarded）、和「猶豫」（hesitant）等。

文章續指，賀錦麗一直在公眾關注的話題上，迴避問題，其說話內容亦陳腔濫調，使電視台新聞監製開始認為，採訪賀錦麗是浪費資源，不值得再花費資源派出記者訪問。

文章指出，賀錦麗在2019年1月回到母校霍德華大學（Howard University）演講，當時有份參加活動的《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者簡斯（Chelsea Janes）在Twitter上表示，「她（賀錦麗）和其大學姐妹會成員共處時，房間內發出了尖叫聲，（我）沒想過會有尖叫聲傳出。」

實際上，簡斯所指的尖叫聲，為希臘非裔組織「Alpha Kappa Alpha姐妹會」會歌Skee-Wee歌聲；這個誤會，令簡斯在網上受到大量抨擊；文章指，即使簡斯後來公開道歉，但賀錦麗仍經常將事件掛在嘴邊。

文章指，賀錦麗向來以與記者保持距離而聞名。早在參議會時期，她已甚少接受採訪；她去年被任命為副總統競選人一個月後，其加州民主黨團隊亦一直避免媒體採訪。不少政客已開始留意到，無論在正式或非正式場合，賀錦麗均未接受過記者提問。

賀錦麗拒絕對文章作出回應。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）