（北美通訊）為減少病毒傳播，美國、加拿大邊境關閉超過一年。儘管多次傳出消息指，兩國有意在6月初重新開放邊境，但加拿大「CTV」新聞報道，由於加國居民疫苗接種率低，美加邊境會再關閉多一個月，直至6月21日。

自去年3月21日以來，加拿大與美國陸路邊境實施出入限制，禁止不必要旅行往來，從事貿易、商業和醫療工作的人則獲得豁免。

加拿大總理杜魯多周二表示，何時解除防疫限制措施，將視乎疫苗接種率，以及社區內病毒傳播持續減少，「我們需要疫情得到控制，而且超過75%加拿大人接種疫苗才能放寬（防疫）限制。我們將看看採取甚麼措施，來確保加拿大人安全。」

目前，加拿大國民的疫苗接種率，距離杜魯多的目標還有一段距離，完成接種人數遠遠落後於美國。CTV新聞追蹤數據顯示，美國和加拿大居民的首劑接種率，分別為47.1%和46%；但加拿大人完成接種率只有3.7%，美國則有37%。

加拿大公共安全部長的傳訊總監庫德莫爾（James Cudmore）表示，未能確認美加邊境重新開放是否需要延期，但對如期開放期望不大。他周一表示，「公共安全部長布萊爾（Bill Blair）定期與美國相關人員討論邊境問題，如果雙方邊境疫情未有任何實質變化前，邊境政策將保持不變。」

由於擔心變種病毒由外地傳入，安大略省政府一直在呼籲聯邦政府，加強美加陸路邊境限制，如要求入境人士入住指定隔離酒店、加強檢測等。

聯邦內政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）周二發聲明表示，聯邦政府會支持各省在公共衞生措施上的需求。他指，除了透過《安全重啟協議》（Safe Restart Agreement）為安大略省提供額外病毒測試之外，該省亦已限制跨省旅行，成為有效的公共衞生措施。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）