國際社會要求以色列與巴勒斯坦停火呼聲日高，但衝突未止，以軍昨凌晨再空襲加薩，至少六人死，包括一名記者；哈馬斯發射50枚火箭炮還擊，無造成傷亡。早前有報道指以巴將於今日停火，惟雙方否認。法國向聯合國安理會提出停火決議草案，料稍後作表決，中、歐表明支持。

以軍25分鐘內出動52架戰機發動空襲，成功擊中40個地下目標，聲稱造成至少六死。加薩衞生部表示至少一死八傷。哈馬斯營運的電台一名記者在空襲中喪命，當地醫生亦指今輪空襲中醫院共接獲五具遺體。哈馬斯凌晨續發射50枚火箭炮還擊，但沒有人傷亡，其中十枚更落在加薩內。

以色列媒體早前報道指，以巴有望在今晨6時停火，雙方隨即否認。據悉哈馬斯要求以軍保證在停火期間不會襲擊該組織領袖，惟以方拒絕；以方一度要求在考慮期間哈馬斯暫時停火數小時，對方亦拒絕此條件。

以色列總理內坦亞胡昨稱正向哈馬斯進行「有力阻嚇」，不排除行動進一步升級。有以軍消息人士稱正評估停火時機，但已準備好有需要再多空襲數天。以方估計哈馬斯尚有1.2萬枚導彈及迫擊炮彈，「他們有足夠的火箭施襲」。

法提磋商草案 中歐支持

以巴否認有意停火之際，法國已向安理會提交與埃及和約旦磋商的以巴停火決議草案，料稍後作表決。歐盟支持停火，亦稱以軍的行動需「合乎比例」，中方亦表示支持。安理會仍未發表聯合聲明，美方續稱指此舉無助解決衝突。

美駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德重申，華府的目標仍是透過密集的外交尋求停火。美媒報道指，總統拜登已向以色列總理內坦亞胡表示，以巴衝突維持越久，國際反對聲音就越大，並敦促對方盡快停止行動。白宮指他前天要求對方立即為局勢降溫。

西岸巴人前日發動集體罷工罷課，不滿以軍連日施襲以及長期以來對巴人的壓迫。部份示威者到以軍哨站抗議，其後演變成衝突，以軍使用催淚彈驅趕，示威者投擲石頭還擊。事件造成至少四名示威者喪命、140人受傷。以軍則指兩名軍人執勤時受傷。

美聯社/法新社/路透社/《以色列時報》