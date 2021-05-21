中國官媒中國環球電視網（CGTN）周二（18日）播出的節目中，討論以巴衝突，遭以色列駐北京大使館抗議，指節目內容是「公然反猶太主義」。據報CGTN已將節目移除。

CGTN主持鄭峻峰在節目中，質疑美國支持以色列是否真正基於共同的民主價值觀，「一些人認為，美國的親以色列政策可追溯到美國富有的猶太人及猶太人遊說團體對美國外交決策者的影響」。他又稱︰「猶太人主導金融和互聯網行業，所以他們有一些人說的強大的遊說團體嗎？有可能。」

以色列駐華大使館在Twitter發文表示，對中國官媒公然表達反猶主義「感到震驚」，「我們曾希望『猶太人控制世界』的陰謀論時代已結束，但不幸的是反猶主義再次露出醜陋的嘴臉」。大使館續指「我們對這類訊息感到失望，並敦促CGTN撤下這段散佈謊言和種族主義的侮辱性影片」。

中國曾多次表示是「巴勒斯坦人民真誠的好朋友、好夥伴、好兄弟，是巴以和平的堅定支持者」，近日又批評美國阻止安理會發表要求以巴雙方立刻停火的聯合聲明。美國國務卿布林肯辯稱，「我們沒有阻攔外交，相反，我們幾乎不間斷地在進行外交努力」。

中央社

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