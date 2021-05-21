南韓總統文在寅正展開5天訪美行程，他周五將在白宮與美國總統拜登舉行首次首腦會談，據悉兩人將討論朝鮮半島無核化、疫苗合作等議題。《美國之音》披露，拜登會與文在寅談及台灣議題，在會後聯合聲明提及台灣的強度，將不亞於早前的美日聯合聲明。

白宮國家安全會議周四就文在寅到訪舉行簡報時透露，美韓領袖聯合聲明會與上月的美日聯合聲明一樣，提到中國對台灣的動作，也將會提到整體區域安全及維護和平與穩定，強度上也不會比美日聯合聲明低。資深官員指出，美、日、韓都面臨相同挑戰，而這些挑戰就包括中國。拜登與日本首相菅義偉上月舉行峯會後發表聯合聲明，就台灣、釣魚台、香港、新疆、南海等問題表達關切。

兩位領導人自上月22日通過氣候峯會視像會面後，時隔一個月再舉行面對面會談，亦是文在寅任內第4次訪問華盛頓。文在寅是拜登上任後第二位在白宮會見的外國元首，拜登上月16日率先會見訪美的菅義偉。

文在寅周四與眾議院議長佩洛西會面

文在寅周四與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會面，談及兩國疫苗合作。文在寅高度評價美國向國際社會提供疫苗援助，認為有着70年歷史的美韓同盟將成為團結合作的模範，期望兩國密切協調疫苗供應等衞生安全政策。

他指美中關係對南韓也很重要，南韓將在美韓同盟的基礎上，為維持美中關係穩定作出貢獻。

文在寅周四上午前往華盛頓附近的阿靈頓國家公墓，為在韓戰中犧牲的無名烈士獻上花圈，之後前往公墓紀念館展廳，贈送了刻有「緬懷無名英烈和他們的崇高犧牲」的紀念牌。

中央社／韓聯社

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