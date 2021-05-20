以色列傳媒報道，總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）的安全內閣已批准單方面停火，結束加薩地帶11天的軍事行動。在以色列作出決定前，美國曾向以色列施加強大壓力，要求以軍停止攻擊。

美國總統拜登周四較早時與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通電話，討論如何結束歷時11天的以巴衝突。這是拜登1月上任以來，首次致電塞西。

埃及總統府的聲明說：「通話內容主要是討論及交換意見，希望在最新事態發展下，結束巴勒斯坦土地上的暴力及阻止其升級…雙方在通話中同意繼續定期磋商和交換意見，並在未來日子在兩國相關機構間加強有成果的相互協調行動。」

埃及與以色列及加薩伊斯蘭武裝組織哈馬斯均有聯繫，在加薩地帶現在和以往的衝突中，一直擔當主要調停者。

另一方面，以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）說，以色列希望與哈馬斯停火，「但前提是大幅削弱哈馬斯的恐怖機器…我們尋求治癒局勢的良方而非頭痛醫頭腳痛醫腳」。

埃爾丹又說，以色列將採取一切措施保護其國民，同時也會盡力避免巴勒斯坦平民受傷。他指摘有193個成員國的聯合國大會支持哈馬斯，是假仁假義，指哈馬斯每天無差別地向以色列發射數以百計的火箭。

他又指控哈馬斯並不接受以色列生存的權利，並拒絕放棄暴力。他警告若聯合國強化哈馬斯，將令哈馬斯更有可能取代巴勒斯坦管治當局的位置，摧毀以巴將來對話的機會。

路透社/美聯社

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