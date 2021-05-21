德國一名陸軍中尉涉嫌假扮成敘利亞難民，企圖在德國內暗殺政客，以引發公眾對接收難民的反感。這宗案件周四在法蘭克福展開首日聆訊，是二戰後首宗士兵涉嫌在國內發動恐襲的案件，亦被視為是軍方與極右和潛藏新納粹分子之間的一次重要角力。

被告是32歲的阿爾布雷希特（Franco Albrecht），是德法聯合旅的中尉。案情指他假扮成尋求政治庇護的敘利亞難民，圖謀以槍械殺害多名國內政客，包括現任外長馬斯（Heiko Maas），企圖藉此激起德國公眾對難民湧入的怒火。

在首日聆訊中，阿爾布雷希特否認所有指控，並宣稱自己不是右翼極端分子。他說：「我從無策劃任何行動去傷害別人。」其律師則稱阿爾布雷希特遭抹黑，強調他沒有種族主義動機。

宣稱假扮難民是要揭露庇護制度易遭濫用

聆訊前阿爾布雷希特接受多個訪問，自稱是嚴謹的非暴力保守派，只是因為右翼主張而遭迫害。至於假扮難民，他宣稱是要揭露德國庇護制度很容易遭濫用。

不過，德國《明鏡》周刊翻查阿爾布雷希特在2014年提交的碩士論文初稿，當中提到移民導致文明崩潰，甚至是對原住民的種族滅絕，他因此遭到訓斥及要求另選論文題材。據報他的法國上級得悉此事，並有提醒德方人員，但德軍反情報部門對阿爾布雷希特進行了最少2次背景審查，均沒有找到證據顯示他抱持極端思想。

到2016年，亦即是歐洲難民危機爆發後不久，阿爾布雷希特便涉嫌假扮成一名信奉基督教的敘利亞難民，化名本杰明（David Benjamin）在巴伐利亞一個小鎮尋求庇護。

曾於維也納機場藏起手槍

阿爾布雷希特的陰謀翌年2月在奧地利維也納機場被揭發，他先被發現在機場廁所藏起手槍，繼而藏有一本寫有懷疑暗殺目標的筆記簿，當中包括左翼綠黨的聯邦議會副議長羅特（Claudia Roth）。但在維也納機場事件後，阿爾布雷希特仍獲准在德軍服役，並於數星期後參與一個特種部隊訓練。

同年底，德國檢察官發現阿爾布雷希特非法藏有兩把步槍，另有一把手槍、爆炸品和逾千發子彈，相信是從軍隊非法取走。另據德國多間傳媒報道，他涉嫌透過手機加密通訊跟一批極右士兵商討暗殺計劃，以及討論摧毀一個猶太家庭的紀念碑。

時至今日，阿爾布雷希特雖然被禁止穿上軍服，但仍然繼續從軍隊支薪。

英國《泰晤士報》

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