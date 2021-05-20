以巴衝突進入第九日，雙方繼續互襲。哈馬斯一名高層指預料將於一至兩日內停火，以色列一名軍官就指以方正評估至何階段才停止軍事行動。不過以色列總理內坦亞胡態度強硬，無視美國總統拜登「降溫」要求，稱會「堅決繼續行動」。

以色列昨日對加薩發動新一輪空襲，至少一死10傷。衝突至今已有至少230名巴人死亡、1,620人受傷。以方錄得12人死亡、333人受傷。巴勒斯坦衞生部指，前日一名被指企圖向以軍開槍的女子中槍身亡，另亦確認加薩一民居中彈造成三屍四命，包括殘障男子、其孕妻和三歲女兒。加薩中部的代爾巴拉赫和南部的汗尤尼斯均錄得空襲，後者至少有五幢民居被炸毀。

以軍昨日指空襲目標是軍事設施和武器庫，今次擊中至少六名哈馬斯指揮官的住所、兵工廠和火箭發射場，又指已摧毀逾90公里長的地底隧道網絡，並向黎巴嫩南部發動空襲，回應其前日發射的四枚火箭炮。以軍指哈馬斯累計已發射約4,070枚火箭，哈馬斯盟友伊斯蘭聖戰運動昨日稱對以色列南部發動新一輪火箭襲擊。

內坦亞胡表明堅決行動

美國白宮前日指拜登第四次致電內坦亞胡，表示期望即日起有「重大降級」，朝停火邁進。惟內坦亞胡之後表明「堅決繼續行動，直至達到恢復平靜和安全的目的」，早前更威脅哈馬斯稱「要不征服，要不強力威懾他們；我們不排除任何可能性」。哈馬斯領袖哈尼耶指會「繼續抵抗，且比佔領者估計的更久」。據報他曾與聯合國中東特使文內斯蘭在卡塔爾會面。

美國前日表明反對法國在聯合國安理會提出的停火草案，重申草案會阻礙局勢降溫。該草案要求立即停止所有敵意攻擊和譴責無差別空襲平民，恢復以兩國方案為目標的和談。方案要通過須獲九國支持，以及獲中、俄、英、美、法的不反對。有外交官指除美國外所有成員國都支持。聯合國大會昨日開會討論以巴局勢，但料不會發聲明或有決議。

德國總理默克爾昨表示，以色列有權防衞自己免受來自加薩地區的火箭炮攻擊，不過強調希望以外交途徑應對，又表示與哈馬斯「非直接對話」是必須的，否則不會有停火。

哈馬斯高層：談判氣氛正面

以軍消息人士透露，以方正評估摧毀哈馬斯軍力的目標是否已達成，以及「哈馬斯是否明白」這些火箭攻擊不可再出現。埃及消息人士就指雙方原則上同意停火，細節仍秘密談判中。哈馬斯要員馬爾祖克受訪指相信停火談判會成功，「將建基雙方協議」。有哈馬斯高層就形容談判「氣氛正面」，「多謝埃及和卡塔爾兄弟的支持」。

美媒指停火將分階段實施，首階段以方須停止攻擊哈馬斯基建和試圖擊殺其高層，哈馬斯則須停射火箭、停止挖掘隧道、制止邊境暴力示威；次階段雙方將互相歸還屍體和釋放平民，以方將開放管道讓物資進入加薩。不過以方否認。

美聯社/路透社/德新社/法新社