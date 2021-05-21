根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.65億、死亡人數超過342萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,305萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.8萬。印度確診人數超過2,577萬，死亡人數突破28.7萬。巴西確診人數超過1,581萬，死亡人數超過44.1萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

瑞典成歐洲感染率最高國家

根據歐盟的衞生官員，瑞典已成為新冠病毒感染率最高的歐洲國家。截班周四，瑞典在過去14天，每10萬人有577宗新增確診個案，是歐洲經濟區所有國家中最高。立陶宛位居次席，有563宗，塞浦路斯第三，有522宗。瑞典的鄰國芬蘭，則只有53宗。不過，雖然感染率高，瑞典與病毒相關的死亡數字卻偏低，每100萬人約只有12人死亡。

英國修訂標準 輝瑞-BioNTech疫苗可存放普通雪櫃31天

英國藥物監管部門通過新標準，輝瑞-BioNTech疫苗可在普通雪櫃溫度下存放31天。英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）總裁雷恩（June Raine）說，在目前，輝瑞疫苗從極低溫冷藏庫取出後，要5天內接種。修改規定後，疫苗可在更廣泛地方使用，令病人更易獲得接種。

法國成年人5月底起均可接種疫苗

法國總理卡斯泰（Jean Castex）宣佈，由5月31日起，所有法國成年人均可接種Covid-19疫苗。而從事優先行業的人，如教師、警察、巴士司機和超市收銀員，可提早一星期 – 即5月24日 -- 接種。

巴黎鐵塔7月中重開

法國巴黎地標艾菲爾鐵塔因疫情關閉數月後，將於7月16日重新開放。管理公表示，為遵循社交距離要求，屆時參觀人數將限制為每天1萬人，不到疫情前允許人數的一半。參觀者將可進入所有樓層，但一些還在整修的區域除外。

日本專家小組批准使用Moderna及阿斯利康疫苗

日本政府專家小組周四批核美國Moderna和英國阿斯利康疫苗，預料厚生勞動省將於周五通過可在國內使用該兩種疫苗。日本目前只批准使用美國輝瑞研發的疫苗，若通過Moderna和阿斯利康疫苗，日本可使用的疫苗增至3種。日本的疫苗接種計劃一直為人詬病，進展是先進國家中最慢。首相菅義偉承諾每日接種100萬劑，7月底前完成為老人接種。

疫苗令全球至少增加9名億萬巨富

提倡公平分配疫苗組織「人民疫苗聯盟」指出，Covid-19疫苗的利潤，造就了至少9名億萬富豪，他們合共的財富足夠為全球貧窮人口接種疫苗。該組織說，這些新億萬富豪包括美國藥廠Moderna和中國藥廠康希諾生物的高層，他們的財富總值達193億美元(1505億港元)，足夠為低收入國家所有人民接種疫苗有餘。該組織呼籲生物製藥公司終止專利和獨享技術，令其他國家也可生產疫苗。

路透社/法新社/新華社

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