阿根廷司法界消息人士透露，已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）的醫療團隊，包括私人醫生在內共7人，已被控以蓄意謀殺，若罪成，可判監8-25年。

涉案7人包括馬勒當拿的神經外科醫生盧克（Leopoldo Luque）、精神科醫生科薩霍夫（Agustina Cosachov）和心理學家狄亞士（Carlos Diaz）。據有關官員向傳媒透露，當局最初是以涉嫌過失殺人對他們進行調查，但後來調查顯示馬勒當拿去年11月初動腦血栓手術後，醫療團隊對他的照顧不足和不合乎規範，令他經歷一段「漫長痛苦時期」。

檢察廳認為，馬勒當拿離世雖非他的醫生處置不當或醫療疏失直接所致，但他們明知馬勒當拿即將不久於人世，卻未全力防範。檢察廳並掌握大量短訊和聲音檔案，證實馬勒當拿在生前最後幾個月酗酒、使用鎮靜藥物與大麻，醫療團隊一直知情。

馬勒當拿去年11月初接受腦部手術移除頭顱內的血凝塊，出院後一直在私人住宅休養，一直有醫護人員留在馬勒當拿家中觀察他的病情。在11月25日早上，馬勒當拿起床吃早餐時面色蒼白，並表示感覺寒冷，留下最後一句說話：「我感覺不適。」然後就回到睡房中睡覺，在睡夢中因心臟病發離世，終年60歲。

當局事後把馬勒當拿之死列作非自願誤殺（involuntary manslaughter）案處理，其私人醫生被調查。不過私人醫生否認與馬勒當拿的死有關，並指：「有人嘗試去找代罪羔羊。」

馬勒當拿於1986年帶領阿根廷國家隊奪得世界盃冠軍，成為數以百萬計阿根廷民眾的偶像。不過，老馬在這屆世盃也扮演着天使與魔鬼的化身，8強力挫英格蘭一仗個人包辦兩個入球，一球是技驚四座的一扭六經典金球，另一球卻是在球證不察覺下用手將皮球拍入網，也是那著名的「上帝之手」入球。這場比賽成為世盃史上其中最經典的戰役。

美國《紐約郵報》/中央社/《蘋果》資料室

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