法國憲法法院周四裁定，禁止民眾於網上發佈執勤警員影像的法例屬違憲，因內容過於含糊，令堅稱此法是為警員提供更佳保護的總統馬克龍，要為避免警員被「起底」修改條文。

執政黨推出的《整體安全法》去年獲議會一讀通過，引發大規模示威活動。根據該法案的第24條，任何人若於網上惡意發佈執勤警員的影像，而該些影像可令人識別警員的真實身份，可面臨監禁5年及罰款7.5萬歐元（約71萬港元）。外界一直批評此法令記者及公眾難以記錄警暴，但政府則指警方已成為社交媒體上被欺凌的對象，認為立法有必要。

指法例未有列明如何界定違法

不過，法院指單看影像難以介定該些警員是在現時還是過去的行動中執勤，以及「執勤」的定義含糊。法院亦認為，此法例未有清楚列明「有惡意地」公開警員的影像，還是單純地上傳這些圖片便足以違法。

內政部長達爾馬寧指，將因應法院的裁決尋求修改法例。國際組織「無國界記者」（RSF）秘書長德羅亞爾歡迎裁決，認為對記者報道有關示威活動是個好消息。數以千計法國警員則在巴黎上街，要求政府保障他們的安全。

法新社/美聯社

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