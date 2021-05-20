美國國務卿布林肯前日在冰島參加北極理事會部長級會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，是美國總統拜登上台後，美俄高層官員首度面對面會談。雙方同意兩國有分歧，但仍應在部份議題合作。

布林肯在雷克雅未克與拉夫羅夫的見面歷時約兩小時。布林肯稱，美俄有分歧並非秘密，若俄羅斯對美國及其夥伴盟友採取侵略行動，美國將會回應，又稱拜登表明兩國非為關係惡化及尋求衝突，只是捍衞利益，若美俄領袖若能合作，兩國人民及世界都會更安全和穩定。

拉夫羅夫則稱，美俄關係對全球局勢有重大影響，雙方看法有嚴重分歧，已準備好解決美國上屆政府遺下的問題，但必須坦誠、基於事實和互相尊重。他會後向俄羅斯傳媒稱會面有建設性，雙方亦會就總統普京與拜登會面提出建議方案。華府高級官員形容會議是好開始，沒有爭論，雙方都準備很多兩國元首可能有機會討論的問題，惟雙方都無交代兩人會面進展的最新消息，只稱仍繼續討論相關後勤問題。

關注納瓦爾尼健康

美國國務院發言人稱，布林肯在會上亦有提到關注俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境的行動，以及俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的健康情況。俄羅斯聯邦監獄管理局局長卡拉什尼科夫稱，納瓦爾尼現時可如常進食，體重回升至為82公斤，或多或少已恢復健康，並有機會與家人通訊。

路透社