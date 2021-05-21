今次以巴大戰歷時11日，雙方即使在深夜仍不斷施襲，令民眾無法安睡。有巴人母親坦言未試過入睡超過兩個小時，子女更稱害怕閉上眼睛後，無法再看見家人。

居住於加薩地帶、有六名子女的母親阿曼特表示：「在過去十天，我無法睡多過一或兩個小時，這些火箭炮不會停止。戰機快速地在我們的頭上掠過，孩子們就尖叫起來。」她收留多達12名親屬在家中暫住，「所有人都緊貼最新消息，感到很憂慮。家中有逾十名小孩，但沒有人能入睡。」

9歲男童怕睡著後再見不到家人

她9歲的兒子表示嘗試一直保持清醒，因害怕無法再看到家人。他坦言：「我很疲倦，但我害怕當我睡著後，他們會炸掉我們，然後我醒來發現只剩我一人。」居住在難民營的盧伯德亦指，會與身旁的人於凌晨追看新聞直至日出，他形容：「我們正活在戰爭，恐懼能殺死睡意...當看到孩子們感到恐懼，我們卻無法令他們安心及作出保護，我們又怎能安睡？」

帶領一家四處避難的父親馬什哈拉維指，他們在一間沒有窗戶的房間睡覺，以免被爆炸造成的玻璃碎片割傷。旁邊放著一個裝有出世紙等重要文件、珠寶、電話、手提電腦、數件衣物的袋子，準備隨時走難。他指，其一歲的女兒本來只懂說「爸爸」及「媽媽」，現在也懂得模仿爆炸聲。

加薩房屋部門指，連日空襲造成近1.7萬間房屋損毀，其中1,000間完全被破壞。聯合國估計多達7.5萬人流離失所。

路透社/法新社

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