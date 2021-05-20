南韓總統文在寅今日在白宮與美國總統拜登會面，為拜登接待的第二名外國領導人。此前，有輿論主張文在寅應特赦三星掌門人李在鎔，助美韓在晶片和COVID-19疫苗問題上互惠互利，令外界關注峯會會否談及這議題。

美商促特赦李在鎔救亡

美國受全球晶片短缺困擾，加上拜登計劃加強本土半導體生產力，電子業巨擘三星相信是合適的合作夥伴；南韓則面對疫苗短缺，坐擁多款高效疫苗的美國無疑能助一臂之力，為兩國提供廣闊的合作空間。華府據報正要求三星在美國另一廠房投資，換取與藥廠莫德納商討在韓設廠生產疫苗。

可是，李在鎔年初因挪用公款和行賄罪成被判監兩年半，縱使他在囚其間可處理公務，其談判協議的能力相信會受限。三星就敦促文在寅在國家急需挽救經濟的時刻特赦他救亡，據報還擬運用其企業力量推動華府向文在寅施壓。南韓的美國商會也指，特赦李在鎔最符合美韓經濟利益，令人期待文在寅和拜登會商討李在鎔問題。

然而，文在寅上任前說過要停止南韓以往特赦財閥高層的做法，加上接受李在鎔賄賂的前總統朴槿惠和其涉案閨蜜崔順實仍在囚，料不會輕易地同意特赦李在鎔。

這次峯會的焦點還包括涉及北韓和中國的地區安全問題，南韓或獲邀加入以美國為首、包括印度、澳洲和日本的印太聯盟「四方安全對話」。日本首相菅義偉上月訪美時明言要維護台海安全，文在寅料不會發表如此強硬言論，避免觸動中國神經。

新加坡《海峽時報》/英國《金融時報》