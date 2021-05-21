巴西東北部馬拉尼昂州（Maranhao）政府周四確認，在香港登記的貨輪「山東大智號」（MV Shandong da Zhi）上發現6宗印度B1617變種病毒確診病例，是當地首現這種變種病毒的病例。

州衞生廳長盧拉（Carlos Lula）指，從南非開普敦出發以運送鐵礦石的「山東大智號」，在過去周六抵達馬拉尼昂州沿海，一名54歲印度籍船員因出現感染COVID-19症狀，被送往首府一間私人醫院隔離，情況穩定。貨輪目前被要求在海上隔離，不得在馬拉尼昂州靠岸。

貨輪上共有24名船員，經病毒檢測後確認14人受感染，當中12人無症狀，感染者中有6人是變種病毒B1617患者。

盧拉指另有約100人曾與這些船員接觸，將接受醫學隔離觀察。當地衞生部和國家衞生監測局也派出專家小組前往馬拉尼昂採取因應措施，確認所有船員已被隔離且不允許貨輪停靠。

國家衞生監測局早在本月初已建議聯邦政府採取更有力的措施，如禁止來自印度的航班抵達巴西，但國家公報在上周才公佈暫時禁止來自印度、南非、英國和北愛爾蘭的乘客入境。巴西累計確診病例達1589萬宗，累計染疫死亡人數為44.4萬。

中央社/新華社

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