以色列和哈馬斯經歷11天軍事衝突後宣佈停火，讓以巴甚至中東局勢得以暫時緩和。受到無情戰火洗禮的巴勒斯坦人暫時鬆一口氣，不少人在停火生效後走出屋外並高叫「真主偉大」，又向天開槍慶祝。世界各國普遍支持以巴停火，美國總統拜登表示會繼續以外交方式結束衝突，英國外相藍韜文也歡迎停火決定。以下為國際回應：

美國

總統拜登：我們將繼續致力跟聯合國和其他國際持份者合作，向加薩人民和重建工作提供迅速的人道主義援助。我認為巴勒斯坦人和以色列人應該同樣享有安全和受保障的生活，以及平等的自由、繁榮和民主。為此我的政府將繼續進行不事先張揚以及不懈的外交，相信我們會有取得進展的真正機會，而我承諾為此努力。

埃及

總統塞西：非常高興接到拜登的電話，我們圍繞化解以色列和加薩當前衝突的辦法交換意見，彼此看法相同，均認同透過外交方式處理各方衝突。

聯合國

聯合國秘書長古特雷斯：以色列和巴勒斯坦領袖除了恢復和平，還有責任展開嚴肅對話解決衝突根源。加薩是未來巴勒斯坦國的不可分割一部份，應該盡力實現真正民族和解、結束分歧。

中東和平特使文內斯蘭：歡迎加薩和以色列停火，向戰火受害者及其親人致以最深切慰問。我想表揚埃及和卡塔爾的努力，跟聯合國保持密切聯繫協助恢復和平，讓巴勒斯坦重建工作可以展開。

美駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德：現在我們必須把重點轉向實現長期和平的更切實進展，而我們必須共同努力解決當地的緊急人道所需，尤其在加薩，這是非常重要。

英國

外相藍韜文：歡迎以色列和加薩停火的消息。各方必須努力維持停火，結束不可接受的暴力循環和平民生靈塗炭。英國會繼續努力支持實現和平。

路透社

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