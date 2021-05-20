【拜登轉軚】一直力阻俄羅斯「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管道計劃的美國，在拜登政府領導下轉軚，前日宣佈不制裁參與計劃的德國企業。美國此舉顯然是要修補與德國近年的緊張關係，但選在美俄外交最高級官員會面前宣佈，亦有籠絡俄羅斯意味，因而招來美國兩黨對俄強硬議員的炮轟。

北溪二號將俄羅斯北極區天然氣輸送到德國，美國一直斥這安排令俄羅斯成為歐洲天然氣重要供應商，構成重大「地緣政治安全風險」，管道所經的烏克蘭與波蘭亦蒙受威脅。且美國也有出口天然氣到歐洲，價格不及俄羅斯便宜。如今管道逾95%完成；反對人士本來期望靠制裁涉及的德國企業來煞停計劃。

CEO前東德特工 普京盟友

國務院在前日交予國會的報告中表明，對參與北溪二號計劃的俄羅斯五個實體、包括「俄羅斯海洋拯救服務」，以及另外四艘船隻實施制裁。

但對於被指參與了「可受制裁活動」的德國企業「北溪二號公司」（Nord Stream 2 AG ）及其行政總裁夭尼希（Matthias Warnig），國務卿布林肯卻宣佈要豁免執行裁制，指「符合美國國家利益」。夭尼希是前東德情報人員，跟1980年代曾到東德做特務工作的普京是盟友。

雖然布林肯強調，拜登政府會繼續「堅定不移反對」北溪二號計劃，但無法讓民主、共和兩黨對俄強硬的議員安心，參議院外交委員會多名議員都極力反對，新罕布什爾州民主黨人沙欣（Jeanne Sheheen）批評做法將「讓俄羅斯進一步擴大惡意的影響力」。共和黨人里施（Jim Risch）更揶揄這是「送給普京的大禮，在即將舉行的美俄峯會前丟走更多籌碼」。

美國事前放風會有「放生」之舉，俄羅斯官員立即給讚，指有助美俄改善關係。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨表示，對於美俄關係是正面訊息。

仍強調反對北溪二號計劃

拜登與布林肯過去都表明徹底反對北溪二號計劃，但修補前朝特朗普政府在外交上造成的裂痕，對美國更為重要。

美方期望豁免對德制裁可爭取到「更多外交空間，就如何處理這項計劃對烏克蘭以至歐洲能源安全的風險」游說德國，同時也希望在應對疫情、氣候改變、經濟復蘇和對抗中俄等更多議題上加強雙邊合作關係。

德國一直主張這是只個「商業計劃」，不值得美國犧牲與德國的關係來反對。德國外長馬斯（Heiko Maas）就對美國豁免制裁大表歡迎，讚揚美國「釋出善意」，踏出「具建設性的一步，我方樂意繼續跟華盛頓的夥伴進一步磋商」。

烏克蘭總統澤連斯基昨表示，美國撤銷制裁，是俄羅斯在地緣政治的重大勝利。烏克蘭國營能源公司Naftogaz行政總裁維特連科（Yuriy Vitrenko）形容北溪二號是俄羅斯「立心最不良、最危險的地緣政治工程」。

路透社/美聯社