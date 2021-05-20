英國廣播公司(BBC)公開調查報告，指記者巴舍爾（Martin Bashir）1995年以欺詐手段誘使王妃戴安娜接受其訪問後，戴妃兩名兒子威廉和哈里分別發表措詞強硬聲明，批評BBC與英國傳媒的不道德行徑。威廉認為該次訪問嚴重加深了母親的偏執與孤立，哈里更指問題不單是BBC，「剝削文化及不道德行為的漣漪效應，最終奪去她的生命」。

威廉表示該次訪問是導致其父母關係惡化的重要原因，之後更傷害無數其他人。他在聲明中說：「在與她相處的最後歲月中，我仍記得她的恐懼、偏執和孤立，得知BBC的失當令有關情況嚴重加深，令人有難以言喻的悲傷。」他認為那個因欺詐而取得的獨家專訪永遠不應再播放。

哈里則說：「這是邁向正義和真相的第一步，但令我深感憂慮的是類似這種或更差劣的行為，今日仍普遍存在。」

戴妃的弟弟史賓沙伯爵（Earl Spencer）則指巴舍爾以欺詐手段誘使戴安娜受訪談論與皇儲查理斯的婚姻，促成她兩年後死亡。

史賓沙是在BBC公開調查報告後作出上述言論。由最高法院前法官戴森（John Dyson）撰寫的調查報告，指巴舍爾當年向史賓沙展示偽造銀行文件，虛構情治單位買通戴妃身邊一些助手，監視她一舉一動，「以欺騙史賓沙並誘使他安排與戴安娜王妃會面」，最終令戴妃接受時事節目《廣角鏡》（Panorama）訪問。戴森總結指巴舍爾行為不當，嚴重違反了BBC指引。

史賓沙就報告結果作出嚴厲回應，指在該訪問與戴妃1997年8月撞車死亡之間「劃上關連」。他接受BBC訪問時說：「諷刺地，我在1995年8月31日認識巴舍爾，正正是兩年後同一日子，她在車禍中死亡，我為兩件事劃上關連。」

史賓沙說：「她不知道應相信誰人，而最後當她兩年後喪命時，她完全沒有得到任何形式的實質保護。」

法新社/美聯社

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