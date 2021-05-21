意大利東北部南提洛爾（South Tyrol）一座被淹沒在湖中的村莊庫倫（Curon），因為雷斯肯湖（Lake Resia）洩洪，讓村莊遺蹟相隔71年後再重見天日。

庫倫原本有大約1000名居民，1950年當局要興建水力發電廠，決定將兩個天然湖泊融合變成一個水庫，雖然當時村民大力反對，但最終計劃仍舊進行。

英國《泰晤士報》報道，據稱當時村民被告知水庫只有5米深，部份房屋不會淹沒，可以保留下來。但根據1940年張貼的標語寫道，水庫深度最後變成22米，結果村內163間房屋在雷斯肯湖遭淹沒，只留下一座14世紀的教堂仍然可見，現時已成為旅遊勝地。村莊內400居民在附近重建了新村莊，其餘600人則搬走了。

數十年後雷斯肯湖洩洪，水位下降讓庫倫的遺蹟重現。當地人阿佐利尼（Luisa Azzolini）在Twitter發佈了村莊遺蹟的照片，標題寫道「從未見過的庫倫，為了進行維修，雷斯肯湖水位大幅下降，古老村落的遺蹟重新浮現！」照片中可見遊客和當地人再次在庫倫的樓梯、牆壁和地窖穿梭。

2018年作家巴爾扎諾（Marco Balzano）曾以庫倫（Curon）為背景創作小說，他接受《泰晤士報》訪問時表示，遺蹟帶出「有問題的記憶，從那個小村莊傳到意大利其他地方，將我們帶回一個艱難的時期」。而Netflix去年推出的意大利驚悚劇《水上鐘樓》《Curon》，也是以村莊的歷史為藍本。

英國《每日郵報》

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