印度疫情雪上加霜，多個邦出現大批本屬罕見的毛黴菌病（mucormycosis、又稱黑真菌症）患者，至少90名Covid-19康復者受感染死亡。西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）有多達850名患者留院，拉賈斯坦邦（Rajasthan）更將此症定為流行病。專家相信這是由於印度醫生長期處方類固醇醫治Covid-19患者所致。

有邦政府料未來數月或增至5000名患者

印度經濟重鎮孟買所在的馬哈拉施特拉邦，目前有850人因感染黑真菌症留醫治療，當局警告未來數個月可能會增至多達5,000名患者。黑真菌症在印度爆發第二波疫情之前，本來屬於十分罕見的疾病，例如人口有7,200萬人的南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）於2015年至2020年間，平均每年只有9.5宗病例，多數是免疫力嚴重不足的糖尿病患者或愛滋病患者受感染，如果不及早治療，死亡率高達50%。印度的醫生為了保住病人性命，有時會被迫摘除病人的眼睛或顎骨。

古吉拉特邦（Gujarat）目前有1,163宗黑真菌症病例，患者分別在5個大城中的8間醫院接受治療。德里醫生索恩（Arvinder Singh Soin）表示︰「我們過去一周見到的黑真菌症，比一般兩年的病例更多。」直至今年3月，全球Covid-19患者感染黑真菌症的病例僅41宗，專家認為是印度醫生為Covid-19患者隨意及長期處方類固醇所致。

類固醇治療同時壓抑了免疫系統功能

不少Covid-19患者的確是以類固醇成功治療，但亦壓抑了他們的免疫系統功能，令他們更容易被黑真菌感染，醫生指糖尿病患者風險更高。印度至少有7,700萬人患糖尿病，僅次於中國，而且相信有數百萬患者未獲診斷。長期吸氧的Covid-19患者鼻腔乾燥，若加上衞生習慣不佳，也特別容易受黑真菌感染。

北部的拉賈斯坦邦（Rajasthan）目前大約有100宗病例，當地宣佈此症為「流行病」。多個邦正加緊購買抗黴菌劑「兩性黴素B」，這是目前唯一可治療黑真菌症的方法。

英國《每日電訊報》

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