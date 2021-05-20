（北美通訊）美國大部份大學校園，自去年開始關閉，隨着疫情放緩，院校亦準備在秋季重開校園。分析指，大學對學生接種疫苗的指示混亂和複雜，甚至出現漏洞，可能引發潛在病毒傳播風險。

美國NBC新聞分析超過400間美國大學接種疫苗要求，顯示不同州分對大學學生的接種要求不一，私立和公立大學亦有所分別。以德州為例，公立大學學生不需要接種疫苗，但私校卻可以提出接種要求；在麻省，大學可強制要求學生接種疫苗，目前100多間大學中，已有43間同意實行接種要求。

除了私立和公立大學的要求不同之外，分析亦發現在夏威夷和紐約，分別有77%和50%學校要求學生接種疫苗；其餘15個州分如阿拉巴馬州（Alabama）、佛羅里達州（Florida）和亞利桑那州（Arizona）等確診個案較多州分，則不要求學生接種。喬治亞州（Georgia）超過70間大學內，僅6間要求學生接種。密歇根州（Michigan）共15間公立大學中，11間仍然未決定相關措施。

分析指，75%學校准許學生以宗教理由豁免接種疫苗；整個美國東北部共有208間學校要求學生接種，南部只有51間大學設類似要求。

在沒有聯邦政府的統一指引下，各州分大學在要求學生接種疫苗時，面臨不同挑戰。

佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）在5月3日簽署法案，禁止學校、公司和政府機構，要求訪客提供接種疫苗證明，一些早前要求教職員和學生接種疫苗的大學，被迫撤回要求；德州州長阿博特（Greg Abbott）亦發出行政命令指，所有接受州政府資助的學校，均不能要求學生接種疫苗，對私立大學則沒有影響。

華盛頓大學法律、科學與全球健康中心主任庫斯勒（Patricia Kuszler）表示，雖然佛州的法案合法，但會對公共衞生安全帶來壞影響。

除了州政府的法案限制外，也有大學接受學生以醫療、宗教，甚至哲學理由豁免接種。

在華盛頓州，學生即使聲稱以哲學理由申請豁免接種疫苗，亦仍需得到醫生同意，患有麻疹、腮腺炎和風疹等疾病，不能獲得豁免；新澤西州（New Jersey）學生只需聲稱宗教理由，即可獲得豁免；加州大學和加州州立大學皆表示，如果美國食物及藥品管理局（FDA）正式批准，就會要求學生接種疫苗，但同時允許他們以宗教理由申請豁免。

賓州大學凱里法學院（University of Pennsylvania Carey Law School）法學、醫學倫理學和健康政策教授費爾德曼（Eric Feldman）表示，宗教理由豁免定義含糊，容易被濫用，「在很多州分，只要聲稱接種疫苗與其信仰出現衝突，便可以獲得豁免。」他說，這亦是許多州分取消宗教豁免的原因。

不少大學在接種疫苗方面尚未有定案，如在阿拉巴馬州，州立大學系統由學校自行決定接種要求。位於塔斯卡盧薩市（Tuscaloosa）的阿拉巴馬大學日前宣佈，學生不用提供接種證明；位於伯明翰（Birmingham）的阿拉巴馬大學則交由學生和父母自行決定。

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