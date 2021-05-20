（北美通訊）加拿大公共衞生局（Public Health Agency of Canada）本周初曾表示，居民跨國接種疫苗後，回國可免隔離要求，惟當局突然「改口風」；周三發出聲明澄清，從外國接種疫苗後回國，居民仍需接受14日隔離。美國邊境機構周三表示，即使加拿大人持有醫生證明，仍可拒絕其入境接種疫苗。

加拿大公共衞生局本周初指，如果有醫療需求的加拿大國民，到外國接種疫苗，回國後可獲豁免隔離要求。但當局周三澄清，病毒檢測和隔離豁免並不適用於在外地接種疫苗後回國的旅客，即加拿大人跨國接種疫苗後，回國後仍需接受14日隔離。

當局續指，疫苗已可在加拿大各地接種，意味加拿大人不用跨國接種。加拿大廣播公司（CBC）疫苗追蹤數據顯示，加拿大已為居民接種1,940萬劑疫苗，47.9%人至少接種首劑疫苗。

為減少病毒傳播，美加邊境自去年3月關閉至今，禁止兩地國民以外不必要旅行往來。經陸路入境加拿大的國民，入境前必須提供呈陰性檢測報告，以及進行14日強制隔離。

加拿大政府2月時宣佈，只要有醫療需求的病人取得持牌醫護人員證明，回國時可獲豁免隔離。而美國一些州分亦為跨境運送貨的加拿大貨車司機提供免費疫苗，他們回國後同樣獲豁免檢測和隔離。

然而，加拿大人能否到美國接種疫苗，最終決定權仍在美國手上。

美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）周三表示，即使加拿大人持有醫生證明，以接種疫苗為由入境，仍可被當局拒絕。當局發言人指，如果在旅行限制下以合法理由入境，其間接種疫苗，則不在此限。

如果加拿大旅客回國後，不遵守強制檢疫措施，最高可判處罰款75萬加元（約480萬港元）和監禁6個月；故意危害他人性命者，更可被判處最高罰款100萬加元（約643萬港元）和監禁三年。

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