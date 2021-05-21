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容許解放軍參與研究 加拿大頂級實驗室再被揭犯極高國安風險

56分鐘前
位於溫尼伯市的NML是加拿大唯一一間具備生物安全四級，可以保存和研究最致命病毒的實驗室。加拿大政府網頁圖片

（北美通訊）加拿大溫尼伯（Winnipeg）國家微生物實驗室（National Microbiology Laboratory、簡稱NML），繼被揭發華裔病毒專家夫婦涉嫌與中國合作，危害加拿大國家安全後，《環球郵報》再揭發，該個全加拿大最高級別、即第四級安全認證的實驗室，曾經有一名研究員來自解放軍軍事科學院軍事醫學研究院。有前加拿大安全情報官員指，加拿大公共衞生局（PHAC）與中共軍隊合作是「瘋狂之舉」。

該名來自解放軍的研究員名為閆飛虎（Feihu Yan，音譯），在2016年初至2020年初期間，與NML內的7名科學家合作過多項病毒研究，並共同撰寫了6篇有關伊波拉（Ebola）、拉沙熱（Lassa fever）和裂谷熱（Rift Valley fever）等傳染病的學術報告。當中有兩篇，清楚寫明閆飛虎同時代表NML和解放軍軍事科學院軍事醫學研究院兩個機構。

根據智庫澳洲戰略政策研究所（The Australian Strategic Policy Institute）的評級，軍事醫學研究院是解放軍的最主要軍事科學研究所，領導全中國的冠狀病毒疫苗的研發，與這間學府合作，被列為「極高風險」，即容易受到解放軍或中國情報機構的監控、有被利用作軍事用途及侵犯人權的風險。

加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service、簡稱CSIS）前行動助理總監埃利斯（Andy Ellis）指出，解放軍近年來加強招募科學家，並大力投資醫學研究，視為軍事戰略現代化的一部份。而作為加拿大頂級實驗室，NML與解放軍合作是不明智、過於天真的「瘋狂之舉」。更令他震驚的是，這個即使是加拿大人也要經過深入背景審查才可以進入的實驗室，竟然容許背景神秘的解放軍科學家進入，毫無道理可言。

喬治城大學神經和生物化學系教授佐丹奴（James Giordano）表示，他會假設任何中國學者所做的研究，都會被北京用作軍事或防禦用途。他表示，中國有興趣開發生物武器，特別是改變病原體，從而創造一種新型的、在國際《生物和毒素武器公約》中，還沒被列出的生物體；而且也樂於做「英雄式救援」，向其他國家提供治療藥物或疫苗，以增加其國際影響力。

主管NML的加拿大公共衞生局發言人莫里塞特（Eric Morrissette）強調，所有在實驗室內工作的人都經過安全檢查，但閆飛虎不屬於實驗室僱員。

NML的兩名華裔科學家邱香果（Xiangguo Qiu）和她丈夫成克定（Keding Cheng）於今年1月被解僱。據《環球郵報》上周的報道，在他們被解僱之前，CSIS曾以兩夫婦與中國武漢病毒研究所的合作構成國家安全憂慮為由，建議取消他們的安全認證，並關注邱香果交予武漢病毒研究所的資料內容和性質。

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