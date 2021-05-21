（北美通訊）自美國爆發疫情以來，涉及亞裔歧視或仇恨的罪案增多，引起各界關注。「停止仇恨亞裔」（Stop AAPI Hate）組織發表報告，表示疫情引發亞裔仇恨，再加上一直以來的種族以及性別歧視，令亞裔女性在現今社會環境中，更易遭到惡劣待遇。組織又表示，不少亞裔女性選擇沉默應對，相信受害者實際數字遠比現實多。

組織在去年疫情爆發起收集針對亞裔仇恨的個案後，統計後發現涉及亞裔女性個案比起男性多出一倍。另一合作團體「全美亞裔太平洋婦女論壇」（National Asian Pacific American Women’s Forum, NAPAWF）認為，疫情爆發後暴露了這一個被忽略的社會問題。從收集回來的個中，他們發現亞裔女性主要遭到出言侮辱及騷擾，在日常生活及職場上相當普遍；其次就是遭受群眾刻意迴避。不少東亞及東南亞裔女性，就試過因為戴口罩而被襲擊。

為進一步了解情況，NAPAWF展開一項調查，成功訪問了415名亞裔婦女，當中超過半數表示疫情爆發至今，亞裔仇恨大大影響她們的生活，超過20%表示她們在職場上遭到歧見或性騷擾，近17%認為在公眾地方會感到不安，超過10%女士更曾遭受暴力對待，另外有8%受訪者在住屋問題上受歧視。

組織又認為，雖然現有不少團體就亞裔仇恨問題向受害者提供支援，但當局仍應正視問題，整合資源協助相關團體。他們同時希望政府相關部門或機構，以更詳盡的方式搜集人口資料，以便照顧其他被忽視的較少數族裔人口。

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