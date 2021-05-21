以色列和哈馬斯同意停火，除了國際社會歡迎，加薩地帶內200萬巴勒斯坦人周四晚亦終於可以安心睡覺。不過巴勒斯坦方面仍有戒心，自治政府外交部長馬勒基（Riad al-Malki）直言只是停火並不足夠，世界如今必須着手解決棘手的耶路撒冷前途問題，並讓巴勒斯坦獨立建國；巴勒斯坦武裝組織哈馬斯也揚言「手仍在扳機之上」。

巴方斥以方圖抹殺耶路撒冷多元文化

馬勒基形容停火是好事，但未能夠解決觸發暴力的「核心問題」。他形容伊斯蘭教第三聖地所在的耶路撒冷遭以色列士兵、阿克薩清真寺定居者的「褻瀆」，又批評以色列推行政策把巴人逐出他們的原居地。馬勒基又指摘以色列企圖抹殺耶路撒冷的多元文化和多元宗教特質，「我們反對和拒絕，我們將繼續努力阻止事情發生。」

聯合國安理會周四就以巴衝突召開緊急會議，馬勒基表示會上言論不只譴責以色列在加薩的「暴行和罪行」，同時提醒全球需要關注和捍衞耶路撒冷，以及支持巴勒斯坦建國。

他重申，即使以色列跟阿聯酋和巴林等阿拉伯國家的外交關係正常化，也不會令巴勒斯坦國和耶路撒冷未來等問題消失。反而看到巴勒斯坦、巴人、耶路撒冷以及佔據耶路撒冷等問題，才是對全球穆斯林和阿拉伯人最為重要。他強調：「我們希望看到巴人自由，生活在以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國。」

哈馬斯宣稱勝利但未有放鬆

至於身在多哈的哈馬斯政治局成員雷西格（Ezzat El-Reshiq）更稱：「戰鬥今天確是結束，但內坦亞胡和全世界都應該知道，我們的手仍在板機上，我們將繼續提高抵抗能力。」

雷西格續指，哈馬斯的要求包括保護阿薩克清真寺、以方結束在東耶路撒冷多區驅逐巴人的行徑，並形容這些是他們的底線。他稱為何今次戰鬥不似之前，原因是巴人支持抵抗，並深明抵抗才能解放他們的土地和保護聖地。

美聯社／路透社

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