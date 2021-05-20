（北美通訊）洛杉磯海邊城市是國際旅遊熱點，威尼斯海灘（Venice Beach）更是潮人必到之地，街頭充滿售賣手作、藝術品的小檔攤，滑板場高手雲集，Hip hop歌手街頭表演等。但疫情爆發後，當地遊客大減，更慢慢變成露宿者天堂，沿著海邊搭起一個個帳蓬，並伴隨毒品﹑暴力﹑縱火等，令當地居民苦不堪言。

原本充滿文藝氣息﹑街頭表演和無盡海岸線的威尼斯海灘，最近一年環境劇變，在2014年，當地只有175個露宿者，2019年暴增至1,200個，近月情況失控，當地居民要考慮搬家，樓價已下跌10%至30％。

原籍澳洲的電影明星霍根（Paul Hogan），在當地擁有一個價值350萬元（美元、下同）物業，然而，他要在門外貼上告示，「這是我的房子，不是你的」。他表示，想回到澳洲生活，只是隔離兩星期的防疫要求，他才暫未起行。

除了霍根，其他威尼斯海灘市居民亦非常困擾。有居民表示不敢外出溜狗或散步，因為擔心太危險；亦有年輕媽媽表示，到處也是打鬥和尖叫，露宿者吸毒後隨地拋棄針筒﹑大小便，已經沒有人再想到沙灘開生日派對，或者到沙灘附近玩耍，她曾經一日內要打兩次電話報警。

街頭露宿者來自各州各省，如亞利桑那州﹑德州﹑紐約等，也有露宿者曾是成功人士。35歲露宿者Ian曾經創立兩家公司，並有私人飛機執照，但後來發現出嚴重心臟病而無法工作。他表示，大部份居民對露宿者很友善，也有志願團體定時提供食物﹑水﹑女性用品等，使他們生活得更舒適。

Ian認為，這裏就像是一個戶外精神病房，很多露宿者有精神健康問題。例如有記者曾經目擊，一名女露宿者把木板拋向一對正在騎單車的母女，衝向跑步的居民大叫等。

露宿者紮營的範圍延伸近一英里，連安靜的住宅區街道兩旁亦停泊滿骯髒的露營車，公園到處是破舊帳篷。當年警方統計數據顯示，過去一年，露宿者相關罪案增加了31％，受害者為露宿者的人數，亦增加了83％。

除了安全及衞生問題外，大量露宿者亦為區內帶來多場火災。洛杉磯消防局指，與露宿者有關的失火，過去三年急增了三倍，單是去年就有7人因火災而身亡，財產損失高達數百萬元。其中一場大火摧毀了一座在學校附近的小房屋，並燒死了屋內小狗。有家長表示，見過學校門外有露宿者打鬥﹑大叫和大聲放音樂，非常擔心孩子安全。

對於海邊小商戶，這些露宿者嚴重影響他們的生意，但是為了免於被報復，他們敢怒不敢言。當地有官員曾提出興建小型房屋安置露宿者，但遭附近居民反對；區內雖設有露宿者臨時住所，但露宿者不喜歡受到規管，不少人入往後又再逃出來。

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