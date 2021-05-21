（北美通訊）去年疫情爆發後，口罩、消毒用品﹑搓手液等防疫物資成為全城熱搶產品，不少超市都出現搶購潮，相關貨架亦長期空蕩蕩。然而一年後的今日，超市貨架上的消毒搓手液及防疫用品滯銷，更有超市大劈價希望清貨。

隨着越來越多人已接種疫苗，染病人數正下降，加上衞生部官員表示，病毒主要經由呼吸或飛沫傳播，消毒劑不如口罩及保持社交距離有效，都令到消毒用品需求減退。喬治亞州日用品店Piggly Wiggly負責人米利根（Keith Milligan）表示，今年開始消毒搓手液滯銷，早前曾半價求售，目前正以買一送三的優惠，希望可以減少存貨。他相信最終可能會在收銀處免費派給顧客。他表示，大部份家庭已經有兩至三支存貨，所以很難再向他們促銷。

疫情爆發後，消費者急於購買消毒用品，希望時刻清潔雙手並保護自己，需求激增導致了全國零售商出現短缺，並設有購買限制。為了應付需求，超市從國外大手入貨，亦向其他相關行業例如酒廠轉型生產，以滿足需求；生產商為了加大產能，亦高價購入不少生產零件。

有超市負責人表示，疫情一開始時供應不足，後來供求達到平衡，現時已經變成供應過量。而消毒用品中的酒精及消毒劑通常會在兩年後失效，因此零售商希望在限期前清貨，以釋放貨架上及倉庫中的空間。有超市更推出優惠，買10元（美元，下同）消毒用品送10元禮品卡，而店內的消毒用品更是長期半價。

其中一個消毒用品分銷商Krasdale Foods 總裁Gus Lebiak表示，公司仍有價值數十萬美元的消毒用品在倉庫內，正在考慮將消毒用品贈送給紐約的夏令營和食物銀行，並認為大舉促銷只會令到需求進一步下降。

在去年供不應求的情況下，轉型生產消毒火酒的釀酒廠阿迪朗達克蒸餾公司（Adirondack Distilling）的創辦人卡爾普（Jordan Karp）表示，公司仍然有1萬至2萬支消毒火酒存貨，他已將一些瓶蓋和瓶子轉售給了製造商，並向紐約州提交競投，希望出售餘下消毒劑。亦有釀酒廠老闆將剩餘的消毒劑捐到醫院及酒店，他估計轉型生產消毒火酒令他損失了20萬元。

根據NielsenIQ的數據，截至5月8日的當周，消毒搓手液的銷售額比去年同期下跌80％，至920萬元；高峯期是去年7月份，每周銷售額為5,200萬元。每支平均售價現為2.1元，也比一年前下降約40％。

價格下降對於部分消費者是好事；在芝加哥一名自稱有「細菌恐懼症」的女士表示，以7仙的價錢買入70支小型消毒搓手液送贈親友；亦有路易斯安那州的軟件工程師表示，已經停止使用公共場合提供的低質消毒搓手液，改為直接洗手，也沒有再購買相關消毒產品。

即使目前看來大眾對消毒用品需求大減，但搓手液Purell的母公司Gojo Industries預計，其產品的需求將會超越疫情之前，過去的一年中增添了三個廠房。公司發言人表示，雖然公眾對消毒用品的需求已從高峯水平下降，但由於衞生習慣有所提高，所以需求仍高於疫情前水平。

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