陰謀論在歐洲悄悄蔓延，支持者越來越多，有情報官員擔心這些隱秘的組織，行事會越來越暴力激進，最終會衝擊社會安穩。陰謀論支持者眾，也令多國的右翼政黨如虎添翼，聲勢壯大，學者正觀察這股勢力對即將舉行的德國和法國選舉影響力有多大。

歐洲多國情報機關擔心陰謀論支持者可能會衝擊社會穩定，法國國家情報主管努涅斯(Laurent Nunez)說︰「社交網令陰謀論崛起，我們看到現在他們透過秘密小組動員起來，明顯地是一個威脅。」這些組織已經存在了10至15年，通常以反制度陰謀論來延續支持度。

陰謀論亦在歐洲多國的政壇漸漸滋長，一些暗暗支持陰謀論的右翼政黨支持度大增，荷蘭疑歐派民主論壇黨曾號召舉行反對防疫措施的活動，在議會選舉中大勝，議席大增三倍。2021年2月有多個非政府組織的報告都顯示，投票給極右政黨的人士，有「強烈傾向」相信與疫情有關的陰謀論，包括德國極右政黨AfD就有五分一支持者相信這個陰謀論。

歐洲陰謀論者引領不信任浪潮 衝擊政壇

德國情報官員正密切監視一些右翼組織，有官員表示，他們見到有一小部分人士與極端主義者接觸，陰謀論會令他們更為激進，也成為人們接觸極端主義的「入口」。歐洲的情報人員現在都公開承認，他們憂慮這些陰謀論會破壞民主制度，一名法國資深情報人員說︰「我們擔心這些人會做出暴力行為。」德國情報人員也說，近來示威活動的氣氛「變得更具挑釁」。法國雷恩大學社會心理學家德盧韋（Sylvain Delouvee）說︰「對我來說最危險的莫過於少數激進分子，有如引領一股不信任的浪潮，然後會造成對政府更強烈的不信任。」學者正觀察這種浪潮對各國政壇有多大的影響。

德國今年舉行議會選舉，法國明年亦舉行總統大選，在疫情陰影未除的情況下，陰謀論盛行將會成為重大考驗。

法新社

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