新一輪以巴衝突造成至少230人喪生，經埃及斡旋後達成停火協議，這次停火再次彰顯了埃及在區內擁有不可或缺的影響力，期望藉此跟美國拜登政府改善關係，同時對內回應民眾支持加薩的聲音，可謂一舉數得。

埃及傳媒表示，以巴停火由周五早上開始，兩名埃及代表將前往以色列特拉維夫以及巴勒斯坦地區跟進雙方履行停火協議的情況。以巴過去10年爆發至少四次軍事衝突，最近再爆發血腥戰鬥，埃及再次居中調停，提出雙方都能接受的停火框架。

這次成功斡旋提升了埃及的外交地位。「國際危機組織」（International Crisis Group）美國項目主管漢納（Michael Hanna）表示︰「憑着地理位置及與各方關係，埃及在這個問題（以巴）上是獨一無二的。當然，她也有意向各方包括美國，展示自己在區內的重要性及影響力。」

拜登為以巴首度致電塞西 美埃關係料改善

埃及調停以巴衝突，有助改善與美國的緊張關係，並提升在中東的聲望。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）與美國前總統特朗普關係密切，但拜登上台後增加對埃及人權狀況的關注，就職以來都未跟塞西接觸，因着今次以巴衝突，拜登在以色列同意停火的消息傳出前數小時，才首度跟塞西通話，討論停火問題，二人並同意保持緊密聯繫。在加薩的外交勝利，亦幫助埃及與土耳其及阿聯酋改善關係。

埃及與以色列曾經在1948年至1973年間開戰4次，其後在1980年關係正常化，並在保安問題上不斷加強合作；開羅與加薩的關係則崎嶇不平，埃及與以色列聯手封鎖加薩，令加薩經濟及人道出現危機，哈馬斯是穆斯林兄弟會的分支，該組織在埃及被遭到禁制，埃及親政府傳媒亦經常形容哈馬斯是威脅，政府亦禁止民眾舉行支持巴人的集會活動。

民間撐巴勒斯坦人 埃及斡旋停火料獲支持

不過，埃及民間主要支持巴勒斯坦人，強烈反對以色列的巴人政策，一套描繪2120年未來世界的科幻電視劇更預言屆時以色列將會消亡，引起以色列抗議，有歌手發佈支持巴人的歌曲，在上周戰事緊張之際，不少埃及人亦在社交網發聲與巴人同一陣線。

今次以巴衝突中，埃及除了高調批評以色列，塞西政府也承諾提供5億美元（39億港元）資助加薩重建，同時放鬆對加薩的封鎖，派遣救護車及提供物資救助巴人，部份加薩居民被送往埃及的醫院治療。開羅大學政治學教授薩耶德（Mustafa Kamel el-Sayyed）說，這次維護巴勒斯坦，埃及成為了「和平締造者」，可在美國以及本國民眾心中同時「加分」。有人權組織亦希望透過今次停火協議的機會，爭取釋放兩名支持巴人的埃及政治犯。

美國《華盛頓郵報》

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