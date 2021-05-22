俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，已經開始量產人工智能（AI）戰鬥機械人，俄軍很快能派出可獨立運作的戰鬥機械人到戰場上。

蕭依古周五出席當地教育活動「新知識論壇」，向官媒表示：「量產中的戰鬥機械人並非只是試驗原型，而是呈現在科幻電影的戰鬥機械人能夠自主戰鬥。」他指出，為發展人工智能戰鬥機械人這種「未來的武器」，付出了重大努力。

報道指，蕭依古談及戰鬥機械人時，並未點名提到任何武器系統。但俄羅斯已在實戰使用半自動或全自動化武器，例如「烏蘭9型」（Uran-9）無人坦克。「烏蘭9型」配備自動大炮、機關槍、噴火器和反坦克導彈，可在日間攻擊5公里外目標、夜間攻擊3公里外目標，並執行偵察、火力支援和攻擊其他坦克等任務。

此外，俄軍工程師目前研究為T-72和T-14坦克結合自動化系統。至於海軍方面，俄羅斯將強化可配備核彈頭的遠程水下無人機波塞冬（Poseidon）系統。

除了研製戰鬥機械人，蕭依古稱俄軍亦計劃發展激光武器，「20年前只不過是虛構的事。現在，這是真實的」。

蕭依古表示，俄羅斯參與敘利亞的戰事，幫助俄軍對現代戰爭以及制定應對近代挑戰帶來的需要，有了更深刻的見解，不但有一些武器可進行實戰測試，還反映出部分武器的弱點。他宣稱，為此已放棄及不再生產一半武器系統。他補充，雖然戰爭趨向數碼化，士兵仍佔俄軍主要部分，但要適應戰爭中的新角色，未來的募兵要求需更專業化。

俄羅斯國營電視台RT

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