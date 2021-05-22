（北美通訊）南加州一名6歲男童乘坐其母親駕駛的汽車期間，於55號高速公路上被槍擊致死。警方事後封鎖一段公路作地氈式搜尋證物，並尋找一部白色車輛協助調查。男童的家人則呼籲知情者提供資料，「我們要知道誰殺了他！」

事發於周五早上約7時55分至8時15分。居住在科斯塔梅薩（Costa Mesa）的男童艾登（Aiden Leos）乘坐其母親駕駛的銀色雪佛蘭（Chevrolet）房車，於橙縣（Orange County）的一段55號高速公路向北方向行駛。在接近查普曼大道（Chapman Avenue）出口，另一部白色汽車爬頭，她切入慢線避開該部車，但對方卻駛到她後面，向她的車開槍。

男童的叔叔傍晚在家屬記者會上形容對方做法是懦夫行為，因為是意圖在背後槍殺她。家庭成員引述母親表示，當時白色車上的司機是一個女人，而旁邊坐着一個男人，她不肯定是誰開槍，但子彈穿過車尾箱，擊中坐在後排兒童座位上的艾登。

艾登的姊姊Alexis表示，「艾登呼叫『媽咪，我肚子好痛』母親抱起他，他的血流滿母親一身，當救護車接走他時，他的膚色轉藍。這是母親見他的最後一面。」艾登被送到橙縣的兒童醫院搶救，但證實死亡。

家人形容艾登是一個活潑可愛的男孩，死時剛滿6歲；呼籲公眾協助他們找出兇手，「我們要還艾登一個公道，要知道是誰殺了他。」

警方在案發後封鎖現場的一段55號高速公路北行全線調查，尋找相關證據。警方在傍晚簡報會表示，未清楚疑犯開了多少槍以及犯案細節，正尋找一部懷疑涉案的新款白色房車，可能是一輛大眾旅行車（Volkswagen wagon），最後被目睹在查普曼大道上沿SR-55向北行駛。

南加州的高速公路，自5月初以來發生過約50宗針對汽車車窗的射擊案，大部份發生在91號高速公路，但警方強調這些射擊車窗的案件是使用BB彈，與今次的槍擊致死案無關。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）