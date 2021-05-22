美國佛羅里達州一名11歲女童日前等校巴期間，突然遇上一名持刀綁架男，該男嘗試把她擄走，但奮力掙扎下終令對方放棄並駕車逃去。警方事後拘捕一名30歲疑犯。

事發在佛州彭薩科拉（Pensacola），警方公開的閉路電視片段可見女童坐在草地上等校巴，突然有一輛白色汽車在附近停下，一名男子下車跑向女童。女童見狀立即逃跑，但不幸被該男子抓住。

男子試圖把女童拉往汽車的方向，但她奮力掙扎並與男子糾纏。最後該男子放棄，並返回坐駕逃去，女童則收拾物品離開。

警方找到涉事汽車的車牌及鎖定數個疑犯可能身處的位置，並在同日較後時間拘捕了30歲男子斯坦加（Jared Paul Stanga），他被控試圖綁架13歲以下兒童、以武器嚴重襲擊罪及普通襲擊罪。

警方發言人西蒙斯（Chip Simmons）表示他手持一把刀，「我不禁去想事情可能會有不同結果。如果該11歲女童不掙扎及不放棄，最後可能會很可怕」。西蒙斯又指女童的母親以往會送她到校巴站，周二是她首天沒有母親隨行，而女童在掙扎中有擦傷，而且有點精神創傷，但有母親陪同面對。西蒙斯呼籲家長及教師提醒孩子在車站要注意安全。

美國有線新聞網絡

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