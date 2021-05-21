（北美通訊）曾被長期關押在新疆集中營的哈薩克族古爾孜拉·阿瓦爾汗（Gulzira Auelkhan）日前接受美國廣播公司（ABC）訪問，憶述新疆集中營內的慘況，以及在哈薩克和土其耳，目睹海外維吾爾人被迫害的情景，顯示中共對穆斯林的迫害已伸延至海外；目前，阿瓦爾汗一家身處美國申請庇護，呼吸自由空氣。

在新疆出生的哈薩克族阿瓦爾汗，2017年從哈薩克（Kazakhstan）探親後回到中國，突然被中國政府拘留，「因為你去過哈薩克斯坦，思想出現問題而被監禁。」她說，她因而被關押在聲稱提供「職業培訓」的再教育營15個月。

美國國務院和人權組織表示，估計多達300萬突厥穆斯林被囚禁在新疆再教育營內，被強迫勞動。中共沒有否認存在再教育營，反指其有助打擊新疆地區的恐怖主義和保護人民，且與強迫勞動無關。

阿瓦爾汗在訪問中表示，中國政府對她們實施強制絕育，獄警會強迫她吞下一些藥丸，來禁止其懷孕。中國政府否認對維吾爾族人進行強迫絕育， 只表示在該地區推行減低出生率的計劃生育。

她續稱，當她完成職業培訓後，被安排到紡織工場工作。她曾想聯絡遠在哈薩克的丈夫，透露自己的地點，其後被官員發現，迫她坐在一張稱為「老虎凳（Tiger Chair）」的審訊椅接受懲罰，「我以為我會死，我覺得我的靈魂已經不在。」她表示，在椅上身體稍為一動，亦會令其痛不欲生。

阿瓦爾汗最終獲釋後，前往哈薩克與丈夫和女兒會合。然而，當地針對維吾爾族和哈薩克族的隨機暴力事件嚴重，加上哈薩克人權領袖賽爾克堅（Serikzhan Bilash）被當地政府以非法組織為由拘捕後，令阿瓦爾汗相信當地政府已被中共收買，並感到不再安全，故轉到海外維吾爾人的最大聚居地—土其耳。

但美國廣播公司引述消息指，土其耳政府因應中國要求，遣返維吾爾族到中國，消息未得到證實。

最後，阿瓦爾汗一家在人權組織對華援助協會幫助下，今年1月安全抵達德州達拉斯（Dallas），現定居於米德蘭（Midland），正申請庇護以獲得永久居留權。

新疆境內突厥穆斯林人口最多，維吾爾族佔人口46%，而阿瓦爾汗所屬的哈薩克族佔7%。專家指，北京指責維吾爾族人在過去20年進行恐怖襲擊，以此為借口不斷打壓突厥穆斯林。

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