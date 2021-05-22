即時通訊應用程式WhatsApp的用戶在社交網發出警告，指遭到黑客假冒朋友索取認證密碼，一旦得到密碼就會奪取受害人的WhatsApp使用權，令用戶無法再登入自己的賬戶。

有WhatsApp用戶在社交網站Twitter指，自己3個家人都已經墮入陷阱，無法再登入自己的賬戶。黑客的手法是企圖登入受害人的WhatsApp賬戶，觸發WhatsApp透過短訊或電郵向用戶發出一個6個數字的認證密碼，此時黑客假扮受害人朋友，聲稱錯誤把密碼傳送給受害人，要求受害人轉告密碼。

由於收到的短訊是來自通訊錄上的「朋友」，容易令人掉以輕心，一旦將密碼轉告對方，黑客就能侵入WhatsApp賬戶，奪取使用權，用戶無法再登入自己的賬戶。而黑客之後再透過受害人的賬戶，便可以繼續去欺騙受害人的其他朋友。

網絡保安公司ProPrivacy的數碼私隱專家沃爾什（Ray Walsh）呼籲，公眾在任何情況下都不要把密碼告知其他人，「任何人收到意料之外、附有一次性密碼的短訊，都要格外留神，因為這是網絡攻擊的開端」。

英國《太陽報》

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