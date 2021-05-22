（北美通訊）隨着上千萬加州民眾已接種疫苗，加上全州感染數字創新低，加州計劃於6月15日全面解封，恢復正常經濟活動，不再限聚限距；屆時將會跟隨疾病控制及預防中心（CDC）的最新指引，容許已完成兩劑疫苗接種的州民，在大部份室內場所毋須戴上口罩。但州政府無意使用統一的「疫苗護照」作認證。

美國加州衞生與公共服務部長加利（Mark Ghaly）周五說，加州下月15日解除去年設下的4個防疫等級，餐廳店舖不再需要限制入店人數，也不再有社交距離的限制。屆時，已完成疫苗接種的加州民眾，在大部份公眾場所都不用戴口罩。不過，為符合國家指引，部份場所如飛機、巴士、醫院和監獄等仍要戴口罩。而州政府仍建議有超過1萬人參與戶外活動的主辦單位，規定參加者提供已接種疫苗或陰性檢測證明，否則要戴口罩。

加利預計，部份餐廳或店舖可能會要求顧客出示接種疫苗證明，但加州政府無意發出統一的「疫苗護照」方便驗證。「我們知道有私人公司已開發相關技術，但州政府只會提出指導和指引，給實施的人參考，確保做法不會帶來歧視。」

目前未清楚有多少加州人完成疫苗接種，即打了一劑強生（Johnson & Johnson）、或兩劑輝瑞-復必泰（Pfizer-BioNTech）或Moderna疫苗。但自疫苗面世至今，人口約4,000萬的加州，已接種疫苗數量為3,600多萬劑。若過半數是打了一劑，即等於有約1570萬人，佔整體人口約四成。全州感染人數也大大降低至疫情以來新低，在過去三天，新增確診都少於1,000宗。

自美國於去年3月爆發疫情以來，加州是最早宣佈封城的州分，但也是全美疫情最嚴重的地區之一，至今累計375萬人感染、6萬人死亡。

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