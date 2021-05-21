以巴這次停火表面令局勢回復原狀，但這輪暴力衝突的激烈程度，據指令以色列和美國拜登政府也感意外。不少分析家認為局勢再不一樣，恐怕以巴已踏上衝突加深不歸路。

以殖民增七倍 拒落實兩國並存

這輪衝突暴露了以巴各自陷政治危機，激進和強硬勢力上位。以色列兩年內四次大選都組不成穩定政府，令極右勢力得到機會走進主流；巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯在巴人之中權威亦不斷下降，大選不斷推遲，也令主張武力抗爭的哈馬斯坐大。巴勒斯坦分析家希卡基指出：「在以色列致力令阿巴斯和自治政府邊緣化下，想令約旦河西岸不捲入下次甚至今次衝突有難度。以色列和自治政府的保安協調，將不能夠壓下冒起的火燄；在大談吞併下，以色列亦沒有右翼政府會願意或可以重啟涉及跟自治政府領導層談判的政治進程，就算只求漸進一小步。」

以色列近30年在西岸和東耶路撒冷的殖民數目，增加了七倍，殖民成了以色列右翼的先鋒，他們無意落實以巴兩國並存方案。最近一項對美國中東專家的調查，顯示多數專家也認為兩國方案已不可能落實。

美國前駐以大使庫爾策堅持，相對於雙民族單一國家或以巴邦聯等方案，兩國方案仍是中東和平唯一答案。但20年前曾帶領「阿拉伯和平倡議」的約旦前外交大臣馬阿謝爾，指他現在已傾向一國方案，巴人立國已不是當務之急，而是爭取巴人和以色列內阿拉伯人跟猶太人平權。

美國《華盛頓郵報》