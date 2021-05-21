BioNTech行政總裁薩欣（Ugur Sahin）前天發聲明，稱近期一份科學文章分析已接種疫苗人士的血液，發現該公司與輝瑞合作研發的COVID-19疫苗引發的抗體，能制止在印度發現的變種病毒B.1.617.2。由於南非發現的變種病毒亦有類似結果，薩欣認為該疫苗對印度的變種病毒有效率，應與南非的變種病毒相若，即約75%。

薩欣在另一場合指出，現時已測試該疫苗對逾30種變種病毒的反應，暫時全部都有效，預期能保護接種人士免受感染比率約70%至75%。

美各州搞抽獎谷針

英格蘭公共衞生署（PHE）前天表示，追蹤現實環境的初步分析數據，顯示接種兩劑由牛津及阿斯利康研發的疫苗，對預防有症狀感染的有效率可能達85%至90%，不過同時強調，暫未有足夠數據作出結論。

另外，美國俄亥俄州早前為谷針，推出接種疫苗可抽獎的活動，其他州亦跟風。馬里蘭州前天宣佈，撥出200萬美元（約1,550萬港元）讓接種疫苗的居民抽獎；紐約州州長科莫亦宣佈向18歲以上接種疫苗人士發放刮刮卡，獎金由20到500萬美元（約155至3,900萬港元）不等，中獎機會約九分之一。

路透社/法新社