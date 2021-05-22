英國首相約翰遜周五抵達英格蘭南部的樸茨茅斯，登上即將展開印太之旅的「伊利沙伯女皇號」航空母艦視察。約翰遜表示，「伊利沙伯女皇號」亞洲之選將展示英國的價值觀及軍事實力，並特別點名中國，稱會以「自信但非對抗」的方式，清晰地向「我們在中國的朋友」展現對國際海洋法的信念。

約翰遜形容英國強大及有自信，「伊利沙伯女皇號」將經過地中海、印度洋、南中國海前往日本，沿途接觸40多個國家，強調無意造成任何人的敵意，但英國將與美國、荷蘭、澳洲、印度等盟友共同在捍衞國際法和以規則為基礎的國際制度上，擔當重要角色。

「伊利沙伯女皇號」航母戰鬥群本月初到蘇格蘭參與軍演，其後準備印太之旅，被視為英國在脫歐後改為採取「環球英國」（Global Britain）方針的一部分，亦體現約翰遜早前表示英國「不會再撤退」的說法。

料執行首次軍事任務 空襲「伊斯蘭國」

「伊利沙伯女皇號」這次行程將為期28周，估計總航程達4.2萬公里，比沿赤道圍繞地球一周還要長。航母戰鬥群在通過地中海期間，將向伊拉克派出F-35戰鬥機，空襲恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）據點，是「伊利沙伯女皇號」首次軍事任務。戰鬥群其後會經蘇彝士運河進入印度海，再經南海到日本，但不會通過台灣海峽，其間料會停靠阿曼、新加坡、南韓等多地。

英國第一海軍大臣拉達金（Tony Radakin）形容，海軍與貿易息息相關，這次「伊利沙伯女皇號」的任務將讓英國海軍的旗幟在各地飄揚，有助邁向「環球英國」目標。英國前國家安全顧問、現任上議員李基茨（Peter Ricketts）表示，「伊利沙伯女皇號」的任務屬英國與盟友緊密合作的訊號，形容任務是外交舉動，而不是軍事戰略。

英國《每日電訊報》/英國廣播公司/路透社

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