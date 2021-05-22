（北美通訊）美國前總統特朗普自疫情爆發以來，曾多次以「中國病毒」等稱呼COVID-19病毒。一個新近成立的組織「華裔美國人民權聯盟」（Chinese American Civil Rights Coalition，簡稱CARC）批評這些稱呼帶種族主義，挑起仇亞情緒，造成仇亞暴力，控告特朗普誹謗和造成精神傷害。

「停止仇恨亞裔」（Stop AAPI Hate）追蹤數據創辦人、三藩市州立大學美國亞裔研究系主任張華耀（Russell Jeung）認為，自特朗普使用「中國病毒」稱呼病毒後，仇亞暴力事件便開始激增，「我們看見仇恨言論確實導致仇亞暴力。」

CARC批評特朗普漠視針對亞裔的襲擊事件，即使卸任後仍繼續反複使用「中國病毒」、「中國人病毒」和「武漢病毒」等具煽動性的術語，助長仇亞情緒，導致襲擊增加。入稟狀指出，特朗普不理世界衞生組織（WHO）指引和任內衞生官員建議，故意重複誹謗性言論以達到其個人和政治利益，嚴重傷害美國的華裔或亞裔社區。「權力來自職位，有權便有責。被告入主全國最大權力的辦公室，卻罔顧其官方職責是要代表全體美國人。」CARC要求特朗普道歉，並向美國國內每個亞裔美國人賠償1美元，合計2,290萬美元。

CARC的代表律師劉宇曦（Glen Liu）表示，「我們看到亞裔人士被針對的個案有上升趨勢。」他認為，社會有一小撮人將疫情的責任歸咎於他人身上，這是對美國價值觀的羞辱。

特朗普的高級顧問米勒（Jason Miller）認為，有關訴訟瘋狂且愚蠢，並預期會被法庭駁回。他補充，「這完全是個笑話，如果我是提告的律師，我會擔心受到律師公會的處罰。」

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