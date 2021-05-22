以色列與巴勒斯坦之間的停火協議周五生效，局勢稍見緩和。美國總統拜登在衝突中多次表態支持以色列，但多名民主黨激進左翼的進步派議員公開聲援巴勒斯坦，與拜登唱反調。拜登周五對此重申，民主黨支持以色列的立場不變，強調以色列以猶太國家形式獨立建國的權利必須獲明確保證，地區才能獲得和平。

在周五白宮記者會上，記者問到有民主黨人要求拜登對以色列更強硬。拜登回應時強調，民主黨支持以色列，對以色列國防的承諾完全沒有改變，以色列總理內坦亞胡亦沒有在停火一事對他食言。拜登近日多次表示以色列有權自衞，重申哈馬斯是恐怖組織，只希望雙方停火，並強調兩國方案是解決問題的唯一出路。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日較早前亦稱，華府無意改變對以色列的軍事援助，否定進步派要求推翻白宮對以每年7.35億美元（約57億港元）的軍援。

進步派聲援巴人 促國會表決停對以軍援

民主黨左翼派系近日多次表達反對以色列，有違美國對以巴問題的一貫立場。佛蒙特州參議員桑德斯周四草擬議案，要求議員就是否贊成停止對以色列軍售表決，而紐約眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）亦在眾院提出類似議案。美國網媒Axios報道，不少民主黨議員都不滿拜登只在幕後斡旋以巴停火，認為白宮應更高介入。

140個進步派團體上周五聯署，譴責以色列轟炸加薩地帶，「黑人命可貴」（Black Lives Matter）組織亦指支持巴勒斯坦，形容認同所有結束殖民主義的行為，期望巴勒斯坦獲得解放。

美國霍士新聞／美國網媒Axios

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