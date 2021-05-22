根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.65億、死亡人數超過343萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,308萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.9萬。印度確診人數超過2,603萬，死亡人數突破29.1萬。巴西確診人數超過1,597萬，死亡人數超過44.6萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

加州6月中起撤社交距離限制

美國加州衞生與公共服務部長加利（Mark Ghaly）周五說，加州下月15日解除封城後，居民毋須再保持社交距離，商業亦會全面重開。他說，確診數字大幅下降以及疫苗接種率增加，表示加州下月可安全撤銷差不多全部防疫限制。他表示為符合國家指引，部份場所仍要戴口罩，而州政府仍建議有超過1萬人參與戶外活動的主辦單位，規定參加者提供已接種疫苗或陰性檢測證明，否則要戴口罩。

美國無計劃開放讓更多已接種疫苗外國旅客入境

雖然歐盟打算讓已接種疫苗的美國人到當地旅遊，但美國白宮表示無計劃讓更多已接種疫苗的外國旅客入境。白宮發言人普薩基說，政府理解不少美國人和歐洲人希望到對方國家旅遊，但政府必須根據衞生醫療專家的建議行事，不能單因公眾壓力甚至情感而做決定。至於美國何時可以讓更多外國旅客入境，她表示沒有新資料。

美3藥廠承諾今明兩年供應35億劑疫苗予較貧窮國家

美國3間COVID-19疫苗製造商輝瑞(Pfizer)、Moderna和強生(Johnson & Johnson)，周五在20國集團（G20）衞生峰會上表示，將在今明兩年以成本或折扣價合計供應約35億劑疫苗給較貧窮國家。輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）說，輝瑞將在未來18個月內出貨20億劑疫苗給這些國家，其中10億劑將在今年內交貨。Moderna行政總裁班塞爾（Stephane Bancel）則宣佈，今年將對較貧窮國家出貨「最多9500 萬劑」疫苗，明年再供應「最多9億劑」。強生副董事長兼科學總監斯托費爾（Dr. Paul Stoffels）說，早前與世衞「疫苗全球取得機制」（COVAX）簽訂協議，今年內供應最多2億劑疫苗，現正討論增加多3億劑，即合共最多供應5億劑。

德國承諾捐3000萬劑疫苗予中低收入國家

德國總理默克爾說，德國今年將捐贈3000萬劑疫苗給中低收入國家，為歐盟致力減輕全球疫情貢獻部分力量。默克爾又呼籲其他歐盟國家把多出來的疫苗捐給缺乏疫苗的國家，並表示希望加強世衞(WHO)的角色。

美聯社/路透社/中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）