北韓官媒《勞動新聞》周五發表文章，呼籲北韓年輕人「加強思想紀律」，警告「資產階級」文化及「個人主義」會損害社會主義，並呼籲青年對任何「違背社會主義道德、過時、反動生活方式」的事物保持警惕。

《勞動新聞》認為，「在一個年輕人保持道德及文明的國家，國家在任何情況都不會動搖，但如果年輕人腐化，就不會有未來」。文章指出，部份社會主義國家欠缺道德教育，使年輕人受「資產階級」文化及「個人主義」污染，「（這些國家的）年輕人最終擁抱反動派分裂及破壞共產政黨的計劃，把社會主義國家變成資本主義國度」。

這是《勞動新聞》連續兩天刊登涉及生活方式的文章，該報章周四亦發表類似文章，指一旦國民無法保持本身的生活方式，無論國家的經濟和軍事實力有多強，也會變得脆弱甚至土崩瓦解，「歷史已給我們慘痛的教訓」。文章促請人們對一切資本主義生活方式的迹象發動鬥爭。

金正恩上月底曾向青年同盟第十次代表大會致信，稱如今的年輕一代對「北韓式社會主義」有錯誤認識，強調要教育好青年，又指青年的「言行、髮型、衣着」都反映他們所屬的組織工作。

北韓多年來嚴格規管國民日常生活，即使髮型亦只准國民選擇指定的十多種。北韓去年底亦再實施一項法律，增加對持有南韓影片的罰則，以防止外來文化影響民眾思想。

韓聯社/朝中社/英國《每日郵報》

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