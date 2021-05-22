新一輪以巴衝突協議停火，但以色列警察周五在耶路撒冷阿薩克清真寺一度跟巴勒斯坦示威者衝突。除了觸發中東局勢震動，新一輪以巴衝突也激化了美國的以色列支持者和巴勒斯坦支持者之間的矛盾。在過去一星期，美國針對猶太人的暴力襲擊近200宗，比例急增40%，洛杉磯、紐約、邁阿密等大城市先後都有猶太人受襲，警方表示會將之列為仇恨犯罪調查。

巴人於5月10日向以色列發射火箭炮，以色列猛烈還擊，拉開新一輪以巴激戰。隨着戰鬥造成嚴重死傷，在美國支持巴勒斯坦的人士也針對猶太人展開暴力報復，一周之間發生接近200宗襲擊事件，比平時上升40%。

在加州洛杉磯一間餐廳，有支持巴人的示威者周二晚大聲問用餐人士有沒有猶太人，並對回應者揮拳，又投擲玻璃瓶、玻璃杯等物襲擊，兼大叫「猶太人去死」、「解放巴勒斯坦」。接受電視台訪問的目擊者都不敢公開姓名，以保安全。遇襲男子「M」表示他立即拿起鐵棒想嚇退施襲者，「我身後有很多女孩，我很怕他們會襲擊所有人」。M遭人毆傷，被刀割破手指，又被人用胡椒噴劑噴到，需要送院治理。事件中有五人受傷，三名疑犯全部逃脫。較早一天，一名東正教猶太人步行前往教堂時，亦遭到多名親巴人士駕車追趕，幸好他及時跑進教堂內避過襲擊。

洛杉磯警方強調，猶太人應該與所有其他居民一樣，可以在市內感到安全，不應因為種族、外貌而受到針對和歧視，絕不容忍偏見和暴力。

猶太教堂信眾受襲 有人揚言「希特拉是對的」

在佛羅里達州邁阿密，有一家三口離開猶太教堂後遇到襲擊。一班男子當時駕車停在他們身邊，大叫「解放巴勒斯坦」、「猶太人去死」、「我要強姦你妻子」，又向他們丟垃圾，幸好一名男子見義勇為，拿出手槍指嚇，那班男人隨即離開。另外，有人駕車在邁阿密市內招搖過市，車上插有巴勒斯坦旗幟，並在車窗寫上「希特拉是對的」字樣。

紐約曼哈頓周四晚則有支持以色列和支持巴勒斯坦兩個陣營的人士示威，並發生打鬥。有支持巴人的男子向支持以色列的人群投擲兩枚煙花，至少一人受傷，並有一名猶太男子在時代廣場被人圍毆至倒地。伊利諾州斯科基(Skokie)、阿利桑那州圖森(Tucson)等多地都有猶太教堂被人打破玻璃門窗惡意破壞，並貼上支持巴勒斯坦的標語，令當地猶太人居民深感難過。

洛杉磯、紐約、華盛頓、波士頓等多個美國主要城市都有親巴人士舉行示威，抗議以色列血腥轟炸巴人，紐約的示威爆發暴力衝突，有十多人被捕。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）